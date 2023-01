Polizeieinsatz in Lützerath Aktivisten zünden im Braunkohle-Dorf Barrikaden an

Die Polizei hatte angekündigt, dass Tagebaubetreiber RWE in dieser Woche mit Räumungsarbeiten im Umfeld von Lützerath beginnen will – die eigentliche Räumung Lützeraths wird in der kommenden Woche erwartet. Ab dem 10. Januar greift ein vom Kreis Heinsberg ausgesprochenes Betretungsverbot. Ein Polizeisprecher sagte, dass in dieser Woche gebenenfalls Zufahrtsstraßen freigeräumt werden müssen, damit RWE mit seinen Baumaschinen durchkommen könne. Wie RWE mitteilte, wurden am Montag drei Landstraßen bei Lützerath dauerhaft gesperrt.