Angriffe in Grevenbroich Nach Böller-Attacken bald Dashcams für Feuerwehrfahrzeuge?

Zu „Berliner Verhältnissen“ soll es in der Silvesternacht in Grevenbroich nicht gekommen sein. Weder wurden Rettungskräfte verletzt noch Einsatzfahrzeuge beschädigt, sagt der städtische Feuerschutzdezernent Claus Ropertz. Dennoch gab es auch hier Zwischenfälle: In ihrer Bilanz zum Jahreswechsel berichtet die Feuerwehr, dass sie bei den Einsatzfahrten und Löscharbeiten mehrfach durch fahrlässig oder bewusst gezündete Böller gefährdet worden sei. Die Kommunalpolitik debattiert nun die Konsequenzen.