Räumung von Lützerath steht bevor Das letzte große Aufbäumen

Es dauert nicht lange, bis es zur ersten Konfrontation kommt. Am Ortseingang von Lützerath brennen Barrikaden aus alten Autoreifen, Stroh und Unrat. Plötzlich sind mehrere laute Schreie zu hören. Die Polizisten der Einsatzhundertschaft, die sich vor dem Dorf postiert haben, rücken vor, die Aktivisten, die meisten in weiße Overalls gehüllt, weichen zurück. Eine junge Frau verletzt sich dabei am Fuß. Ein Notarzt behandelt sie. An diesem Morgen ist es offensichtlich: Der Kampf um das Dorf Lützerath, das dem Tagebau Garzweiler II weichen soll, hat begonnen.