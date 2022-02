Ruhrgebiet und Bergisches Land : Razzia gegen Betreiber von mehreren Corona-Testzentren in NRW

Remscheid/Essen/Oberhausen/Velbert/Herne Alles begann, als Bürger Ergebnisse über Corona-Schnelltests erhielten, obwohl sie sich gar nicht hatten testen lassen. Nun gibt es Durchsuchungen in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens und Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte.

Betreiber von 14 Corona-Testzentren in Nordrhein-Westfalen stehen unter Betrugsverdacht. Sie sollen in großem Stil nicht durchgeführte Schnelltests abgerechnet haben. Mit einer Razzia in mehreren Städten ging die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Donnerstag dem Verdacht nach. Ermittelt werde gegen neun Beschuldigte im Alter von 22 bis 57 Jahren, teilte die Behörde mit.