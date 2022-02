Warteschlange bei Düsseldorfer Kostümhandel : „Die Kunden haben uns überrannt“

Düsseldorf Vor der Filiale von Deiters in Düsseldorf hat sich am Mittwoch eine lange Warteschlange gebildet. Die Jecken wollten sich noch kurzfristig mit Kostümen eindecken. Welche Kostüme besonders gefragt sind.

Am Altweiber-Morgen sieht man im Geschäft noch die Spuren des Vortages. In den Gängen liegen noch Luftschlangen und anderes karnevalistisches Material am Boden. „Die Kunden haben uns überrannt“, sagt Verkäuferin Liss von der Deiters-Filiale in der Düsseldorfer Innenstadt. „Es war so voll, dass sich vor unserem Laden eine große Warteschlange gebildet hat“, sagt sie. Das sei schon heftig gewesen.