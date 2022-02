Ausbruch in Grevenbroich : Quarantäne nach vielen positiven Corona-Tests in Kita

Die Garderobe in einer Kindertagesstätte (Symbolfoto). Foto: dpa/Caroline Seidel-Dißmannel

Noithausen In einer Kita in Noithausen sind viele Kinder und auch Erzieher positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Auch Kontaktpersonen mussten sich in Quarantäne begeben. Die Details.

Erneut ist es in einer Grevenbroicher Kindertagesstätte zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Das bestätigte der Rhein-Kreis Neuss auf Anfrage unserer Redaktion. Betroffen ist die katholische Kita Sankt Mariä Geburt im Stadtteil Noithausen. Wie Kreis-Sprecher Benjamin Josephs erklärte, wurden dort vom 16. Februar an insgesamt 15 Kinder positiv auf eine Infektion getestet – Schnelltests und PCR-Tests sollen angeschlagen haben. Auch zwei Erzieher haben sich den Angaben zufolge infiziert.

Als Kontaktpersonen der Betroffenen wurden weitere 13 Kinder identifiziert: Sie wurden aus Sicherheitsgründen in Quarantäne geschickt und konnten den Kindergarten vorübergehend nicht besuchen. Insgesamt werden in der Kita nach Kreisangaben 42 Kinder betreut, die sich auf zwei Gruppen aufteilen.

Die betroffenen Kinder und Erzieher haben seit Mittwoch, 23. Februar, die Möglichkeit, sich „freitesten“ zu lassen, wie Josephs erklärte. Der Entscheidung des Kreis-Gesundheitsamts zufolge war es nicht nötig, die Einrichtung wegen der Infektionen komplett zu schließen. „Das Gesundheitsamt schaut sich jeden Einzelfall an – um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und Eltern nicht mit unnötigen Maßnahmen zu belasten.“

Die Zahl der Infektionen in der Kita Sankt Mariä Geburt in Noithausen gilt im aktuellen Vergleich mit denen in anderen Kindertagesstätten als hoch. Allgemein sind die Infektionszahlen im Kreisgebiet rückläufig, berichtet Benjamin Josephs, „obwohl sie immer noch auf einem hohen Niveau sind“. Zuletzt hatte es in der Kita am Kerbelweg in Kapellen einen Corona-Ausbruch gegeben. Ende Januar waren 31 Kinder und acht Erzieher positiv auf das Virus getestet worden. In der Folge wurde die Einrichtung für einige Tage komplett geschlossen.