Autounfall in Straelen : 20-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Foto: Guido Schulmann

Straelen Bei einem Unfall in Straelen ist am späten Mittwochabend ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Er krachte frontal mit seinem Auto in einen Lastwagen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend gegen 23.55 Uhr bei einer Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der 20-Jährige aus Mönchengladbach war etwa 200 Meter hinter einer Kreuzung auf der B221 in Straelen (Kreis Kleve) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei hinzugezogen. Die Unfallstelle war in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

(ldi/dpa)