Einsatz der Polizei in Remscheid : Verdacht auf Betrug mit Coronatests - Durchsuchungen in Remscheid

Remscheid Im Zusammenhang mit dem Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges bei der Abrechnung von Corona-Schnelltests finden an Morgen Durchsuchungen in Remscheid und anderen Städten, darunter auch Wuppertal, statt.

Das teilt die Staatsanwaltschaft Wuppertal mit. Der Einsatz begann zeitgleich um 9.00 Uhr. In Remscheid waren die Ermittler am Wohnort in der Lüttringhhauser Straße aktiv, außerdem in einem Zentrum an der Neuenkamper Straße. Die Ermittlungen begannen im Herbst, als mehrere Bürger meldeten, ohne zuvor erfolgte Corona-Schnelltests Mitteilungen über Testergebnisse erhalten zu haben.