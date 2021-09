Besuch im Ruhrgebiet : Steinmeier würdigt Leistung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Mülheim Am Dienstag hat der Bundespräsident eine Stahlgussfabrik in Mülheim besucht. Fast die Hälfte der Belegschaft dort hat einen Migrationshintergrund, viele sind Nachfahren der sogenannten Gastarbeiter der 1960er Jahre.

Mit dem Besuch im Ruhrgebiet aus Anlass des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens vor 60 Jahren will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die vielfältigen Leistungen von Menschen mit Migrationshintergrund in der Region würdigen. „Hunderttausende von Menschen aus der Türkei (...) haben mitgeholfen, die Wirtschaft in einer dynamischen Zeit mit aufzubauen, in einer Zeit, in der Arbeitskräfte in Deutschland fehlten. Menschen, die dieses, unser Land im Laufe der Jahre auch vielfältiger und offener gemacht haben, dazu auch wirtschaftlich stärker“, betonte Steinmeier zum Auftakt des Besuchs in Mülheim.