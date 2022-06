Stefantschuk besucht Scholz : Ukrainischer Parlamentspräsident dringt auf rasche Waffenlieferungen

Ruslan Stefantschuk (links), Präsident des ukrainischen Parlaments, kam in Militärkluft ins Kanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte ihn dort in Anzug und Krawatte. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Kanzler Scholz hat am Freitag den ukrainischen Parlamentspräsidenten empfangen. Ruslan Stefantschuk begrüßte zwar, dass Scholz die Lieferung weiterer schwerer Waffen in die Ukraine angekündigt hat – er betonte aber auch, dass diese nun schnell geliefert werden müssten.

Am Donnerstag hatte der Parlamentspräsident zum Auftakt seines Deutschlandsbesuch die Lieferung deutscher Leopard- und Marder-Panzer in die Ukraine für den Kampf gegen die russischen Angreifer gefordert. „Natürlich brauchen wir vor allem moderne Waffen. Wir können auch mit alten Waffen aus alten Beständen kämpfen und standhalten, aber die neueren Waffen sind effizienter“, sagte er nach einem Treffen mit Bundestagsabgeordneten laut offizieller Übersetzung. „Deshalb erwarten wir sowohl die Marder als auch die Leoparden.“

Stefantschuk begrüßte zwar, dass Scholz (SPD) am Mittwoch im Bundestag die Lieferung weiterer schwerer Waffen in die Ukraine angekündigt hat. Er betonte aber, dass diese nun schnell geliefert werden müssten. Es würden jeden Tag an die 100 Menschen in der Ukraine getötet und etwa 500 verwundet. „Deshalb wäre es schön, wenn die Zeit (...) zwischen der Entscheidung und der tatsächlichen Lieferung so kurz wie möglich gehalten wird.“ Stefantschuk wollte am Freitag auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen.