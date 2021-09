Rettung mit 35 Mann : Arbeiter kollabiert auf Kran in Bochum

Bochum Ein Arbeiter ist in Bochum in der Kanzel eines Brückenkrans kollabiert und aufwendig gerettet worden. 35 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt.

Der schwer verletzte Mann war am späten Montagabend auf dem Gelände eines Stahlwerks von Thyssenkrupp zusammengebrochen, wie die Feuerwehr in Bochum am Dienstagmorgen mitteilte. Der Verletzte wurde mithilfe von Höhenrettern gerettet. Die Kanzel des Krans, in der er sich befand, lag in fünf Metern Höhe und war nur schwer zugänglich.

Der Mann wurde noch in der Kanzel notversorgt und anschließend in einer Trage vom Kran abgeseilt. Daraufhin wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungsaktion, an der 35 Einsatzkräfte beteiligt waren, dauerte rund anderthalb Stunden.

(bsch/dpa)