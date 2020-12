Kampf gegen Clankriminalität : NRW setzt auf Härte, Hilfe und Einsicht

Düsseldorf/Berlin Die Lage in Sachen Clankriminalität in NRW ist aus Sicht des Innenministeriums alarmierend: Das Phänomen sei „größer und gefährlicher“ als bislang bekannt, sagte Herbert Reul im August bei der Vorstellung des zweiten Lagebilds „Clankriminalität“. Hat sich die Situation seitdem verändert?

„Ein Teil der Clans spielt in der gleichen Liga wie die Mafia“, sagte Reul damals. Das bevölkerungsreichste Bundesland geht mit Polizeieinsätzen gegen Kriminalität in türkisch-arabischstämmigen Großfamilien vor, etwa mit großen Razzien gegen illegales Glücksspiel. Doch Repression ist nicht alles: Seit dem Frühjahr ist im stark betroffenen Ruhrgebiet auch ein Präventionsprojekt unter dem Leitgedanken „Frühe Hilfe statt späte Härte“ hinzugekommen.

Die bisherige Resonanz sei „ganz überwiegend positiv“, so der Sprecher. „Der Praxisalltag zeigt, dass die Familien die Zusammenarbeit mit "Kurve kriegen" als eine wirkliche Chance betrachten, etwas in ihrem bisherigen Leben zu verändern.“ Die pädagogischen Fachkräfte träfen häufig auf Leidensdruck in den Familien, auf ratlose oder gar verzweifelte Eltern, die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machten. Das Projekt nimmt besonders die Mütter in den Blick: Sie seien ein neuer Ansatzpunkt mit nicht zu unterschätzender Hebelwirkung in die Familienstrukturen. „Letztlich möchte keine Mutter ihr Kind im Gefängnis sehen.“