Behelfsbrücke in Mülheim steht : Zugverkehr rollt wieder nach Tanklasterbrand auf A40

Mülheim an der Ruhr Der Brand eines Tanklasters sorgte Monatelang für Einschränkungen auf einer der wichtigsten Bahnstrecken im Ruhrgebiet. Gute Nachrichten für Pendler: Seit Montagmorgen läuft der Zugverkehr in Mülheim wieder regulär.

Der Tanklastwagen war am 17. September mit 35.000 Litern Kraftstoff an Bord von der Fahrbahn abgekommen und unter mehreren Eisenbahnbrücken in Brand geraten. Am Steuer saß ein 41-Jähriger aus Essen, der dabei verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Duisburg geht davon aus, dass eine „ganz erhebliche Alkoholisierung“ des Fahrers die Unfallursache war.