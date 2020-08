Mehrere Städte am Samstagabend betroffen : Polizei geht mit Großrazzia gegen Clankriminalität in NRW vor

Kräfte von Polizei, Zoll und Ordnungsamt im Einsatz (Symbolbild). Foto: Polizei

Wuppertal/Essen Die NRW-Polizei und mehrere Behörden sind am Samstagabend in acht Städten gegen Clankriminalität vorgegangen. Durchsuchungen gab es in Mülheim, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal und im Kreis Mettmann.

In Essen wurden Wettbüros und Spielautomaten-Geschäfte unter die Lupe genommen. Auch Kulturvereine und Teestuben wurden durchsucht. Es werde überprüft, ob illegales Glücksspiel betrieben werde, sagte eine Polizeisprecherin in Essen. Auch werde kontrolliert, ob die Geräte manipuliert oder illegal aufgestellt wurden. An der Razzia waren auch der Zoll, die Steuerfahndung, die Stadt Essen sowie die Bezirksregierung Düsseldorf mit dem Sonderdezernat „Glücksspiel und Geldwäscheprävention“ beteiligt.

Durchsuchungen gab es auch in Mülheim, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal und im Kreis Mettmann.

In Wuppertal wurde von 21 bis 22 Uhr unter anderem eine Shisha-Bar in der Innenstadt überprüft. Zum Einsatz kamen dabei auch Polizeihunde, wie einer unserer Reporter berichtet.

Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Das Landeskriminalamt hatte im Mai 2019 das erste Lagebild zur Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Demnach sah die Polizei in NRW 104 Clans mit kriminellen Mitgliedern am Werk. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen rund 6500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14.000 Straftaten verantwortlich gewesen sein. Clan-Hochburg in NRW ist dem Lagebild zufolge Essen. Jede fünfte Straftat geht dabei auf das Konto von nur zwei Clans. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will an diesem Montag die erste Aktualisierung des Lagebildes vorstellen.

(felt/dpa)