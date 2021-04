Projekt zur Unfallverhütung : NRW-Polizei setzt auf Virtual-Reality-Brillen

Düsseldorf Bei der Verhinderung von Verkehrsunfällen setzt die NRW-Polizei auf Virtual-Reality-Brillen. Sie sollen das gegenseitige Verständnis im Straßenverkehr fördern. Dafür zeigen die Brillen unterschiedliche Perspektiven.

„Das war heftig“, sagt Said Ansumana, nachdem er die VR-Brille absetzt. Der 58-jährige Düsseldorfer wurde zuvor von der Polizei gefragt, ob er ihr neues Pilotprojekt testen möchte: Eine Virtual-Reality-Brille, mit der man Gefahrensituationen im Straßenverkehr nacherleben kann. Sie soll der Unfallprävention dienen.

Das Projekt wurde am Dienstag von Innenminister Herbert Reul (CDU) vorgestellt. Insgesamt zehn VR-Brillen hat die Polizei gekauft, ab Mai kommen sie in zehn Kreispolizeibehörden – unter anderem in Düsseldorf, Köln und Münster – zum Einsatz. Ein Brille kostet 700 Euro, insgesamt hat das Projekt rund 17.000 gekostet.