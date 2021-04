Schwerer Auffahrunfall : Drei Schwerverletzte bei Unfall an Autobahnkreuz Dortmund/Unna

Drei Schwerverletzte bei Unfall an Autobahnkreuz Dortmund/Unna

Dortmund Autofahrer werden gebeten, die A1 bei Kamen in Richtung Bremen großräumig zu umfahren. Mehrere Lkw und mindestens ein Pkw sind miteinander kollidiert. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit mehreren Lastwagen und einem Auto auf der A1 am Kreuz Dortmund/Unna sind laut Polizei drei Menschen schwer verletzt worden. Nach dem Auffahrunfall am Dienstagmittag sollte die Autobahn bis in den späten Abend hinein gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit.