NRW-Innenminister : Reul ruft zum Verzicht auf Präsenzgottesdienste auf

In einer freikirchlichen Gemeinde im Kreis Euskirchen soll es wohl zu einem Corona-Ausbruch gekommen sein. Nun erinnert NRW-Innenminister Reul alle Gemeinden an ihre gesellschaftliche Verantwortung.

"Man muss sich immer fragen: Ist das jetzt in diesem Umfang wirklich nötig? Wir leben in einer Zeit, in der wir alle Einschränkungen hinnehmen müssen", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag).