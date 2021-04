Deutsch-niederländischer Appell : Trotz Ende des Lockdowns - „bleibt zu Hause“

Düsseldorf Am Mittwoch endet der Lockdown in den Niederlanden. Dennoch raten sowohl die Niederlande als auch NRW von Reisen über die Grenze ohne wichtige Gründe ab.

Die Regierungen von der Wiederaufnahme des Freizeit-Grenzverkehrs ab. Der niederländische Minister für Sicherheit, Ferdinand Grapperhaus, und der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) appellierten am Montag an die Bürger in NRW, nicht in die Niederlande zu fahren.