Betrugsfall in Bergisch-Gladbach : Bitcoin-Betrüger bringen 66-Jährige um über 40.000 Euro

Betrugsfall in Bergisch-Gladbach

die Kryotwährung Bitcoin ist derzeit in aller Munde. Foto: AFP/JACK GUEZ

Bergisch Gladbach Bitcoin-Betrüger haben eine 66-Jährige aus Bergisch Gladbach auf besonders perfide Weise um ihr Erspartes gebracht. Sie nutzten die Gutgläubigkeit der Frau aus und verschafften sich Zugang zum Computer der Frau.

Eine 66-Jährige aus Bergisch Gladbach wurde von Bitcoin-Betrügern um eine Summe von über 40.000 Euro betrogen. Das teilte die Polizei in Bergisch Gladbach mit. Die Betrüger versprachen der Frau demnach auf ihrer Webseite hohe Gewinne, wenn sie in Bitcoins investiere. Die Frau meldete sich im Oktober vergangenen Jahres auf der vermeintlich seriösen Internetseite an und überwies zunächst einen geringen Betrag im dreistelligen Bereich.