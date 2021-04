Haftbefehle nach Durchsuchungen : Razzia gegen organisierte Kriminalität in NRW und Niedersachsen

Razzia gegen organisierte Kriminalität in NRW und Niedersachsen

Bielefeld Razzia gegen die die organisierte Kriminalität: Ermittler haben in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vier Cannabis-Plantagen mit rund 6500 Pflanzen, Kokain, zwei scharfe Schusswaffen und 70.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte nach dem großangelegten und zeitlich abgestimmten Einsatz am Freitag und Samstag gegen die organisierte Kriminalität sechs Untersuchungshaftbefehle wegen gewerbs- und bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Laut gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Montag sind die Inhaftierten im Alter zwischen 23 und 40 Jahren. Vorläufig festgenommen worden waren bei den Einsätzen 14 Personen.

Im Bereich Minden und Bad Oeynhausen in Ostwestfalen wurden neun Objekte durchsucht. In Niedersachsen griffen die Ermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim bei vier Durchsuchungen in Wolfsburg, Lehrte, Auetal und Eimen zu. Betroffen waren ehemaligen Gaststätten, Einfamilienhäuser und eine Lagerhalle.