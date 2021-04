Nach Zahlen des RKI : Rund jeder Vierte in NRW geimpft

Rund jeder Vierte in NRW geimpft

Eine Person geht an Piktogrammen im Impfzentrum vorbei. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Mit Stand 8 Uhr am Dienstagmorgen ist in NRW etwa ein Viertel der Bevölkerung mindestens einmal geimpft worden. Bei der Zweitimpfung hinkt das Land dem Bundesdurchschnitt jedoch hinterher.

Rund jeder vierte Einwohner in Nordrhein-Westfalen ist mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Impfstatistik des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 8 Uhr). Demnach haben bis einschließlich Montag 4,46 Millionen Menschen in NRW mindestens eine Erstimpfung gegen Corona erhalten. Das entspricht einer Impfquote von 24,9 Prozent. Das bevölkerungsreichste Bundesland liegt damit weiterhin über dem Bundesdurchschnitt, der 23,9 Prozent beträgt.