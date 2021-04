Elf Berufskollegs in NRW bieten Ausbildung an : Land NRW öffnet Polizeiberuf auch für Absolventen ohne Abitur

Elf Berufskollegs in NRW bieten Ausbildung an

Polizeischüler brauchen in NRW in Zukunft kein Abi mehr (Symbolbild). Foto: dpa

Düsseldorf Auch Schüler ohne Abitur sollen in Nordrhein-Westfalen künftig Polizist werden können. Ab dem Schuljahr 2022/23 erproben das Ministerium für Schule und Bildung sowie das Innenministerium den zweijährigen Bildungsgang „Fachoberschule Polizei“.

Das teilten die beiden Ministerien am Donnerstag in Düsseldorf mit. An elf Berufskollegs können Bewerber mit einem mittleren Schulabschluss die Fachhochschulreife erlangen. In der Jahrgangsstufe 11 steht ein einjähriges Praktikum in einer Kreispolizeibehörde auf dem Programm. Die Jahrgangsstufe 12 besteht ausschließlich aus Unterricht und schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab.