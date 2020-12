Corona-Pandemie : Diese Regeln gelten ab Montag in NRW für Einreisende aus Risikogebieten

Diese Regeln gelten ab Montag in NRW für Einreisende aus Risikogebieten

Ein Corona-Testzentrum am Flughafen (Archivfoto). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Düsseldorf Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland unterliegen von Montag an in Nordrhein-Westfalen einer Corona-Testpflicht. Die Details zu den Maßnahmen lesen Sie hier.

Darauf hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Sonntag noch einmal hingewiesen. „Da in Nordrhein-Westfalen nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster keine Einreisequarantäne für Rückkehrer aus allen Risikogebieten pauschal angeordnet werden darf, haben wir uns jetzt für das deutlich mildere Mittel entschieden, nämlich zumindest verbindlich einen Corona-Schnelltest zu verlangen“, erklärte er in einer Mitteilung.