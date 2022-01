Opposition über Ausschuss zur Flutkatastrophe : „Unter dem Tisch wird die Arbeit behindert, wo es nur geht“

Düsseldorf Haben die Behörden vor der Flutkatastrophe in NRW rechtzeitig gewarnt? Dieser Frage geht ein Ausschuss nach. Doch SPD und Grüne sind mit der bisherigen Arbeit alles andere als zufrieden.

Die Landesregierung behindert nach Ansicht von SPD und Grünen die Arbeit des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe. Offiziell gebe es Lippenbekenntnisse, „aber unter dem Tisch wird die Arbeit behindert, wo es nur geht“, sagte Grünen-Obmann Johannes Remmel am Mittwoch.

Akten seien unvollständig, ohne Begründung in großem Umfang geschwärzt oder Dateien mit technischen Hindernissen versehen, so dass sie nicht geöffnet werden könnten. Die Regierung wolle offenbar verhindern, dass es noch vor der Landtagswahl zu einer Bewertung der Geschehnisse komme.

Aus der bisherigen Beweisaufnahme sei bereits erkennbar, dass die Landesregierung „spätestens am Montag, den 12. Juli 2021 hätte handeln müssen“, sagte SPD-Obmann Stefan Kämmerling.

Trotz der größten Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens habe sie aber nicht einmal einen Krisenstab eingesetzt und keine Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung eingeleitet, sagte Remmel.

„Wenn der Tanker auf Grund läuft, sollten die Kapitäne und ersten Offiziere an Bord sein“, ergänzte Remmel. Tatsächlich seien die Minister aber im Urlaub und der Ministerpräsident auf Wahlkampftour in Baden-Württemberg gewesen.

Anstatt die Menschen in der Eifel zu warnen, sei die Staatskanzlei am 14. Juli aber anscheinend damit beschäftigt gewesen, einen Besuch von Ministerpräsident Armin Laschet in Hagen zu organisieren. Die Stadt war bereits früher als die meisten anderen Landstriche von den Wassermassen schwer getroffen worden.