Flutkatastrophe : Opposition kritisiert erneut unvollständige Akten

Düsseldorf Nach Ansicht der Opposition sind die Akten, die die NRW-Landesregierung an den Untersuchungsausschuss geschickt hat, noch immer nicht vollständig. Sie spricht von einem „Katz-und-Maus-Spiel“, das sofort enden müsse. Die CDU weist die Vorwürfe zurück.

Die von der Landesregierung an den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe übersandten Akten sind nach Ansicht der Opposition noch immer unvollständig. „Dieses Katz- und Maus-Spiel der Landesregierung muss sofort enden. Offenbar scheint es hier Dinge zu geben, die verschleiert werden sollen. Anders ist dieses Verhalten nicht zu erklären“, kritisierten die Obleute von SPD-Fraktion und Grünen am Mittwoch in Düsseldorf.