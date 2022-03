Fehlender Wohnraum und hohe Mieten : NRW-Grüne wollen Menschenrecht auf Wohnen in Landesverfassung

Düsseldorf Jeder solle dort wohnen können, wo er leben will, sagte die Grünen-Vorsitzende in NRW, Mona Neubaur. Fehlender Wohnraum und steigende Mieten erschweren das bisher. Doch der Grünen-Chefin missfällt noch mehr.

Die Grünen in NRW setzen sich dafür ein, ein Menschenrecht auf Wohnen in die Landesverfassung aufzunehmen. Jeder solle dort wohnen können, wo er leben will, sagte die Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur am Montag. Sie verwies auf rasant steigende Mieten und fehlenden bezahlbaren Wohnraum in Großstädten wie Köln.