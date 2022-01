Technische Hilfsmittel : Roboter und Apps für Polizei – Innenminister Reul eröffnet „Innovation Lab“

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) schaut sich im neuen „Innovation Lab“ der Polizei den Roboter-Hund „Spot“ von Boston Dynamics an. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Duisburg Mit digitaler Technik „vor die Lage zu kommen“ – das ist laut Innenminister Herbert Reul das Ziel des neu geschaffenen Labors in Duisburg. Darin werden technische Hilfsmittel der Zukunft für die NRW-Polizei erforscht.

Ein Roboter für die Erkundung von Gefahrenstellen, Apps für die Aufnahme von Anzeigen, riesige Datenspeicher etwa für die Auswertung von Missbrauchs-Datenbanken: Die NRW-Polizei erforscht in einem neu geschaffenen Labor technische Hilfsmittel und Arbeitsmethoden der Zukunft. Innenminister Herbert Reul (CDU) eröffnete am Mittwoch das rund 4,3 Millionen Euro teure „Innovation Lab“ der Polizei in Duisburg. Es gehe darum, mit digitaler Technik „vor die Lage zu kommen“, sagte der Minister.