Energiewende mit offenen Fragen NRW kippt Abstandsregel für Windräder

Die Landesregierung teilte nun mit, dass das Kabinett bereits am vergangenen Freitag den Entwurf der Änderung des Landesentwicklungsplans (LEP) beschlossen habe. Diese war notwendig geworden, um die Vorgaben des Bundes zu erfüllen. Der hatte verlangt, dass bis 2032 1,8 Prozent der Landesflächen für die Windkraft zur Verfügung stehen sollen. Das Land werde dieses Ziel bereits bis 2025 erfüllen, teilte Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) mit. Grünen-Fraktionschefin Wibke Brems sprach von einem „riesigen Schritt für die Energiewende“. Flankiert werden die LEP-Änderungen von Anpassungen im Landesbaurecht. Deren Details will die zuständige Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) voraussichtlich am heutigen Mittwoch der Öffentlichkeit vorstellen.