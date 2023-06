Datenleck beim Landesinstitut für Schulen Behörde wies NRW-Schulministerium früh auf Sicherheitslücke hin

Darin macht die Behörde auf gravierende Risiken beim angewandten Content Management System (Inhaltsverwaltungssystem) Contenido hin. In dem Schreiben heißt es zu dem frei verfügbaren Programm: „Seit dem Jahr 2021 stellt die Community zur Weiterentwicklung des CMS Contenido keine regelmäßigen Updates und Sicherheitspatches zur Verfügung.“ Zudem verweist die Qualis darauf, dass das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik die Verwendung des Programms nicht mehr empfehle. „Um auch zukünftig für die Rechtssicherheit der auf dem Internetangebot der Qualis veröffentlichten umfangreichen Seiten (Lehrplannavigator, Bildungspläne Berufsbildung und so weiter) gewährleisten zu können, ist der Wechsel auf ein zeitgemäßes CMS unvermeidbar.“ Zudem weist das Landesinstitut darauf hin, dass die Umstellung mit den vorhandenen Kapazitäten nicht mehr leistbar sei: „Die benötigte Fachexpertise steht im Haus nicht zur Verfügung. Deshalb ist es erforderlich, eine externe Agentur in die Umsetzung dieses Prozesses einzubeziehen.“