Demokratie-Initiative des Landtags Landtagspräsident besucht Gymnasium in Willich-Schiefbahn

Info

André Kuper wurde am 14. Dezember 1960 in Wiedenbrück geboren und wuchs in Rietberg in Ostwestfalen auf.

Beruflich Nach der Realschule absolvierte er eine Lehre, machte an der Abendschule das Abitur nach und studierte. Er ist Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt.

Politisch 1979 trat er in die Junge Union ein, um in seinem Heimatort Umweltschutz voran zu bringen. 1997 wurde er Bürgermeister seiner Heimatstadt Rietberg. 2012 zog er als direkt gewählter Kandidat in den Landtag ein. Das gelang ihm auch in den folgenden beiden Legislaturen. Seit 2017 ist er Landtagspräsident.