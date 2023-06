Kritik am Schulministerium Opposition beklagt häufige Unterrichtsausfälle

Am Dienstag stellte die SPD-Landtagsfraktion eine Umfrage unter Eltern vor: Mehr als die Hälfte (56 Prozent) gab an, dass in den letzten sechs Monaten mindestens mehrmals monatlich Unterricht ihrer Kinder ausgefallen sei, bei gut einem Fünftel (22 Prozent) sogar mehrmals wöchentlich. Besonders häufig falle Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik aus, wobei die Umfrage nicht nach Grund- oder weiterführender Schule unterscheidet. Knapp die Hälfte der Eltern (47 Prozent) bemerke durch den Ausfall negative Folgen bei ihren Kindern, etwa Defizite beim Lesen oder Rechnen. Die repräsentative Umfrage unter 500 Eltern schulpflichtiger Kinder in NRW wurde vom Meinungsforschungsunternehmen Civey durchgeführt. Civey-Umfragen stehen zum Teil in der Kritik, weil Teilnehmer für die Befragungen nur online rekrutiert werden.