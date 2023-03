Debatte um Windräder in NRW Der Abstand bleibt die Glaubensfrage

Um den Ausbau zu beschleunigen, wurde am Mittwoch Anpassungen im Ausführungsgesetz zur Bauordnung in den Ausschüssen beraten. Darin enthalten ist vor allem der Wegfall des Mindestabstands von 1000 Meter zur Wohnbebauung beim sogenannten Repowering, also dem Ersatz alter durch neue Anlagen. Ganz trennen will sich Schwarz-Grün vom Mindestabstand allerdings nicht. Deshalb hat die SPD einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht, der den Abstand komplett streicht. Entsprechend beißend fiel die Kritik der SPD an dem Vorhaben aus: Von einer „vollkommen unnötigen Beschneidung der zur Verfügung stehenden Windpotenziale“ sprach der energiepolitische Sprecher der SPD-Fraktion, André Stinka: „Wir wissen alle, welche Mühen das macht, aber man muss sich den Mühen unterziehen und sich nicht dahinter verstecken, dass man zwar Ziele formuliert, aber letztendlich den notwendigen Schritt nicht durchführt.“