Urteil in Münster NRW-Bibliotheken dürfen sonntags öffnen

Das NRW-Wirtschaftsministerium erklärte, man habe zur Frage der verkaufsoffenen Sonntage mit anderen Bundesländern und verschiedenen Beteiligten Gespräche geführt. „Das Bundesverfassungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht haben bei der grundgesetzlich garantierten Sonn- und Feiertagsruhe enge Grenzen gesetzt. Begründete Ausnahmen sind jedoch ausdrücklich zugelassen“, so ein Sprecher. Wenn ein Konsens vor Ort bestünde und alle Akteure gemeinsam an der Planung eines verkaufsoffenen Sonntags mitwirkten, könne dieser in der Regel auch stattfinden. Im Jahr 2022 bis Anfang 2023 hätten zu mehr als 1000 Anlässen sonntags Geschäfte in NRW geöffnet. Auch Verdi lehnte die Sonntagsöffnungen nicht per se ab. „Leider wird immer wieder versucht, die Rechtsprechung zu umgehen, indem zum Beispiel ein Kinderkarussell vor ein Möbelhaus gestellt und damit begründet wird, dass die Sonntagsöffnung gerechtfertigt sei. Das werden wir auch zukünftig nicht als Grund für die Öffnung am besonders geschützten Sonntag akzeptieren“, sagte Gabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin Verdi NRW.