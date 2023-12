Neuer Antrag in Viersen gestellt Grüne wollen Rats-Infosystem ausbauen

Rats- und Ausschussmitglieder können, so heißt es in dem Antrag, schriftliche Anfragen an die Verwaltung zu stellen. Sie werden, so die Bündnisgrünen, in der Regel innerhalb eines Monats auf elektronischem Weg beantwortet. Während die Fraktionsvorsitzenden der anderen Fraktionen Anfrage und Antwort erhalten, würden interessierte Bürger nur davon erfahren, wenn die Fraktionen etwa über ihre Websites oder über Social-media-Kanäle zu dem Thema etwas veröffentlichen würden.