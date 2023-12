Bericht des Verkehrsministers NRW kämpft mit Hemmnissen beim Radwegeausbau

Der eigentliche Knackpunkt ist aber der Projektstand: Denn ausweislich der aktuellen Daten steht das Land noch ganz am Anfang. Das größte Projekt ist der Radschnellweg Ruhr (RS1) von Moers durchs Ruhrgebiet nach Hamm: Für den Bau der Strecke von 118 Kilometern fallen schätzungsweise Kosten von 268 Millionen Euro und damit mehr als die Hälfte der gesamten Planungssumme an. Von den 38 geplanten Abschnitten sind derzeit jedoch gerade einmal vier mit einer Länge von sieben Kilometern fertiggestellt: in Mülheim an der Ruhr, Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund. Hinzu kommt zwar ein elf Kilometer langes Stück zwischen Mülheim und Essen, das allerdings zu schmal und teils nicht asphaltiert ist und deshalb nur als Provisorium gilt.