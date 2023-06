Vorm Parteitag am Wochenende NRW-Grüne für „Investition in die Zukunft“ beim Heizungsgesetz

In Sachen Artenschutz wollte Achtermeyer den vermeintlichen Graben zwischen Naturschutz und Landwirtschaft rhetorisch verfüllen: „Die Landwirte in NRW wissen sehr, sehr gut und wahrscheinlich am allerbesten, was es bedeutet, wenn es keine natürliche Bestäubung mehr gibt“, sagte er mit Blick auf das Insektensterben. Landwirte seien auch Partner bei der Erzeugung erneuerbarer Energie, beispielsweise mit Photovoltaikanlagen auf ihren Flächen. Bei der Zusammenkunft in Münster soll es den die Delegierten des Grünen-Landesverbands am Samstag und Sonntag zentral um Natur-, Arten- und Klimaschutz gehen.