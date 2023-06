Wichtigster Partner in Asien NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst besucht Japan

Der CDU-Politiker informiert sich in Japan an Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorten unter anderem über Medizintechnik sowie Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie und besucht soziale Projekte. Dabei geht es auch um das Thema Einsamkeit, für deren Bekämpfung sich Wüst besonders starkmacht. In Tokio ist der Besuch eines Cafés geplant, in dem Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen virtuell arbeiten können. Sie steuern von zu Hause aus Roboter in dem Café und können mit den Gästen sprechen.