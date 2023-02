Offene Fragen beim Artenschutz Schnell genehmigen, Hauptsache rechtssicher – Plan für mehr Windräder in NRW

Ein konkretes Beispiel dafür, wie geltende Schutzbestimmungen Ausbaubestrebungen im Wege stehen können, hat Eckhard Ruthemeyer als Bürgermeister von Soest mit dem Vogelschutzgebiet in der Soester Börde vor der Haustür: „Wenn das alles so bestehen bleibt, dann haben wir natürlich nur noch einen begrenzten Bereich an Möglichkeiten“, sagte er. Ausgetragen würden die Konflikte am Ende in den Städten und Gemeinden. Deshalb gebe es dort die Erwartungshaltung, schnell Klarheit darüber zu bekommen, was künftig gelten soll. Auch Thomas Hendele, Präsident des Landkreistages NRW, mahnte an, dass es nicht nur um schnelleres, sondern vor allem auch rechtssicheres Behördenhandeln gehen müsse. Ansonsten bringe alle Verfahrensbeschleunigung wenig: „Wenn sich anschließend verwaltungsgerichtliche Auseinandersetzungen daran knüpfen, dann ist das ein großes Problem. Denn das kostet dann wieder Zeit. Und Zeit haben wir nicht.“