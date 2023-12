Zukunftsorte-Podcast zur Energiewende “Reichweitenangst? Hatten wir auch“

Die Diskussion um das Gebäude-Energie-Gesetz vor einigen Wochen ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Politiker in der öffentlichen Diskussion diesen Bedenken nicht ausreichend Rechnung tragen. Dass die Umrüstung von Gas- und Ölheizungen dringend geboten ist, um die Klimaziele einzuhalten, liegt auf der Hand. Und dass es bald geschehen muss, ebenfalls – schließlich läuft jede neue Gasheizung noch zehn bis 20 Jahre. Doch die Sache war ein Kommunikationsdesaster. Nicht nur, dass sich Wissenschaftler, Politikerinnen und Journalisten öffentlich Argumente um die Ohren hauten – man kann ja durchaus geteilter Meinung sein. Oft genug wurden dabei aber nicht nur Meinungen bestritten, sondern auch die Fakten in Zweifel gezogen. So dass am Ende der Durchschnittsmensch nicht mehr wusste, was nun eigentlich richtig und was falsch ist.