Stadtspaziergänge, Autokino und mehr : Corona-konforme Freizeittipps für Ostern 2021

Ein Stadtspaziergang kann auch ohne Cafébesuch und ausgedehntes Shopping ein Erlebnis sein: zum Beispiel in Monheim am Rhein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf In das zweite Ostern während der Pandemie können wir besser vorbereitet starten: Trotz der anhaltenden Schutzmaßnahmen gibt es so einiges, das man neu entdecken kann. Oder waren Sie schon mal beim Hügel-Hopping im Ruhrgebiet? Ein paar Ideen aus der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ostern steht vor der Tür – doch auch ohne verschärften Oster-Shutdown befinden wir uns weiterhin mitten in der Corona-Pandemie. Ein Grund, sich zu Hause einzusperren, ist das (Stand 26. März) nicht, denn es gibt viele corona-konforme Möglichkeiten, sich die freie Zeit zu vertreiben – und das am besten abseits der klassischen Ausflugsziele, die Massen anziehen. Ein paar Tipps haben wir hier zusammengestellt.

Stadtspaziergänge im Kreis Mettmann Sätze wie „Das Glück liegt vor der eigenen Haustür“ haben schon die Zeit des ersten Lockdowns geprägt. Falls Sie es noch nicht gefunden haben oder einfach mal wieder durch Innenstädte statt durch die Natur bummeln möchten: Unsere Kollegen aus der Mettmanner Region haben ihre Städte erkundet und lohnenswerte Entdeckungen aufgeschrieben. Die neun Stadtspaziergänge führen etwa durch Gruiten, Hilden, Langenfeld und Erkrath und sind auf einer Karte nachgezeichnet.

Flachsbeet anlegen Das Flachsmuseum Beeck hatte ab dem 28. März eigentlich ein „Museum an der frischen Luft“ geplant – davon bleibt wegen der aktuellen Corona-Situation nur noch, aber immerhin, eine Option: Interessierte können sich am Sonntag, 28. März, zwischen 12 und 17 Uhr Leinsamen am Museum abholen, mit denen sie im eigenen Garten ein Flachsbeet anlegen können. Weitere Infos gibt es auf der Webseite des Museums.

Hügel-Hopping im Ruhrgebiet Die klassischen Wanderrouten sollte man an den Tagen an und um Ostern besser meiden, da der Andrang erwartungsgemäß hoch ist. Es gibt aber viele Alternativen, eine davon wartet im nördlichen Ruhrgebiet: Das sogenannte Halden-Hügel-Hopping bietet zwölf Themenrouten mit einem 200 Kilometer umfassenden Wegenetz, das natürliche Erhebungen und künstliche Berghalden aus dem Bergbau verbindet. Dabei kann man nicht nur die Aussicht genießen, sondern an 150 Erzählstationen Wanderern zuhören, die über Bergbau, Strukturwandel und Industrienatur informieren.

Und bei schlechtem Wetter?

Ab ins Theater Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat zu Jahresbeginn die digitale Spielzeit eingeläutet und bietet seit Anfang des Jahres ein Online-Programm an. An Ostersonntag, 4. April, gibt es den „Familiensonntag digital“: Gezeigt werden Szenen aus „Der überaus starke Willibald“ von Willi Fährmann unter Regie von Robert Gerloff. Das Programm ist geeignet für „alle ab sechs Jahren“ und wird um 16 Uhr als Zoom-Meeting übertragen. Anmeldung per Mail an karten-junges@dhaus.de.

Eltern, die währenddessen ein bisschen entspannen möchten, können sich Kopfhörer aufsetzen und sich mit der Theatermeditation des Rheinischen Landestheaters Neuss für zehn bis 15 Minuten auf andere Weise ins Theater versetzen lassen: Nach einer kurzen Einleitung kann man während der geführten Audio-Meditation in eine andere Welt eintauchen. Das Ensemble liest Ausschnitte aus „Romeo & Julia“ und „Faust“. Dabei kommt Theateratmosphäre auf und die Pandemie lässt sich für ein paar Minuten vergessen.

Digitale Städtetrips Andere Orte oder die eigene Stadt erkunden geht vielerorts auch digital: Düsseldorf zum Beispiel. Hier sind Online-Touren durch die Altstadt möglich, bei denen ein Guide die Gruppe live durch die Straßen führt, darunter eine spezielle Tour für Altbier-Fans. Auch in Köln bieten Guides solche Touren an. Wessen Fernweh das nicht stillt, sollte mal bei Drive & Listen reinhören: Hier kann man eine digitale Autofahrt durch New York, Paris oder andere Metropolen auf der ganzen Welt machen.

Familienkino im Auto In NRW gibt es an einigen Orten wieder Autokinos: etwa in Haan, Köln und Essen. An Gründonnerstag und Ostermontag läuft zum Beispiel der Animationsfilm „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“ in Haan.