Tradition in NRW : Video statt Osterräderlauf in Lügde

Video statt Osterräderlauf in Lügde

Tradition in NRW

Das historische Spektakel um die rasenden Osterräder lockt Ostern tausende Besucher in den Teutoburger Wald nach Lügde. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lügde Der historische Osterräderlauf im lippischen Lügde wird auch in diesem Jahr nur online stattfinden. In Sozialen Netzwerken gibt es ein Video, im Ort leuchtet ein Osterkreuz und es gibt Böllerschüsse.

Am Ostersonntag ist ab 21 Uhr ein Video in verschiedenen Sozialen Netzwerken zu sehen, das hinter die Kulissen der Traditionsveranstaltung blicken lässt, wie der Dechenverein als Ausrichter am Mittwoch erklärte.