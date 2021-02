Kostenpflichtiger Inhalt: Heimatrunde mit Heimatkunde : Stadtspaziergänge - Tipps für den Kreis Mettmann

Eine Runde durch Monheim: In dem historischen Ensemble am „Alter Markt“ sind der Pub Spielmann, das Karnevalskabinett und das Rheincafé untergebracht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Das Gute liegt nah. Gerade in diesen Zeiten, in denen das Schweifen in die Ferne unmöglich ist und selbst aufwendigere Kurztripps ausfallen müssen. Unser Vorschlag also: Machen Sie aus der Not eine Tugend und lernen Sie den Kreis Mettmann besser kennen.