Fernsehen : Unsere TV-Tipps für die Ostertage 2022

Düsseldorf Komödien, Thriller, Klassiker - das TV-Programm rund um Ostern bietet einige Highlights. Die Sender buhlen mit einem bunten Programm um die Zuschauer.

Ob „Die zehn Gebote“, „Aquaman“ oder „Die Eiskönigin 2“ - an den Feiertagen von Karfreitag , 15. April bis Ostermontag , 18. April ist das TV-Programm prall gefüllt mit Highlights.

Am Ostersonntag werden Star-Wars-Fans vor den Fernseher gelockt: Auf ProSieben läuft zuerst das Spin-off „Rogue One: A Star Wars Story“ um 12 Uhr und im Anschluss um 14.40 Uhr der letzte Teil der neuen Trilogie „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“.

Fans der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ müssen am Karfreitag leider auf die Show verzichten. Dafür läuft in der Free-TV-Premiere die deutschsprachige Serie „Der König von Palma“. Zudem kommt am Samstag, 16. April ganz regulär um 20.15 Uhr „The Masked Singer“ auf ProSieben.