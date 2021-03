Koala-Baby im Zoo Duisburg : „Wir hätten Eerin fast verloren“

Duisburg Die Zucht von Koalas gilt als überaus kompliziert, die Tiere sind extrem wählerisch. Im Duisburger Zoos wachsen derzeit gleich zwei junge Tiere auf. Eerin aber bekam nicht genug Milch von ihrer Mutter. Ein Tierpfleger sprang ein.

Lange Schlangen am Wochenende : Wie der Zoo Duisburg jetzt sein Einlass-System optimieren will

Das Mitte Juni 2020 geborene Tier hatte im Mutterbeutel mehrere Tage hintereinander nicht zugenommen – ein Alarmsignal: Die in Zoos äußerst selten gehaltenen Koalas sind bei der Geburt nur so groß wie ein Gummibärchen und wiegen nach den ersten Lebensmonaten nur wenige hundert Gramm. Sie müssen jeden Tag deutlich zulegen.

Tagsüber lebt Eerin bei Mutter Eora im Koalahaus, wird von ihr umher getragen und liebevoll umsorgt. Immer wieder kommen die Pfleger vorbei und füttern Milch zu. Zum Abend schlüpft dann Mario Chindemi in die Rolle der Koalamutter, bietet immer wieder die spezielle Koalamilch sowie Eukalyptus an und trägt die Kleine in einem selbstgenähten Beutel umher. „Dieser Stoffsack hat schon so vielen Beuteltieren übergangsweise eine Heimat geboten – egal ob Känguru Lizzy oder Wombat Apari, sie sind alle mit ihm groß geworden“, lacht der Tierpfleger.

Seit 1994 Leben Koalas in Duisburg. Seither wurden am Kaiserberg weit über 30 Jungtiere der grauen Beuteltiere erfolgreich aufgezogen. „Jede Geburt und jede Aufzucht ist etwas Besonderes, man kann sich noch immer an jedes einzelne Tier erinnern“, so Revierleiter Mario Chindemi. Der 56-jährige betreut die Koalas im Zoo Duisburg bereits von Beginn an, gilt als Fachmann in Sachen Pflege der sensiblen Beuteltiere.