Düsseldorfer Filmemacher vertreten Das müssen Sie über die Internationalen Filmfestspiele von Cannes 2023 wissen

Der Düsseldorfer Filmemacher Wim Wenders und die Schauspielerin Sandra Hüller sind jeweils mit zwei Filmen in Cannes vertreten. Wenders, der 1984 in Cannes die Goldene Palme für „Paris, Texas“ gewonnen hatte, wird im offiziellen Wettbewerb seinen in Japan gedrehten Film „Perfect Days“ vorstellen. In einer Sondervorstellung wird außerdem der 3-D-Dokumentarfilm „Anselm - Das Rauschen der Zeit“ gezeigt. Er handelt von dem in Frankreich lebenden deutschen Künstler Anselm Kiefer.