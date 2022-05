Selenskyj, Eva Longoria, Tom Cruise und Co. : Filmfestspiele in Cannes starten mit Ansprache von Selenskyj - Ukraine-Krieg steht im Mittelpunkt

Cannes Der Glamour ist zurück an der Croisette: Mit einem großen Star-Aufgebot und einer Ansprache des ukrainischen präsidenten haben im südfranzösischen Cannes die 75. Internationalen Filmfestspiele begonnen.

Der rote Teppich ist ausgerollt, die Stadt gesäumt mit Fans und Filmplakaten: Die Filmfestspiele in Cannes sind am 17. Mai gestartet und laufen bis zum 28. Mai. Die Veranstaltung wurde unter anderem mit einer Rede des ukrianischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eröffnet - anschließend läuft als erster Film eine Zombiekomödie. Wie passt das zusammen?

Der Krieg in der Ukraine spielt gleich zu Beginn des Festivals eine Rolle in Cannes. Auch auf den Eröffnungsfilm „Coupez!“, der im Anschluss gezeigt wurde, hatte er indirekt Einfluss. Nach Beschwerden aus der Ukraine hatte sich Regisseur Michel Hazanavicius bereit erklärt, seine Zombiekomödie von „Z (comme Z)“ umzubenennen in „Coupez!“. Das „Z“ wurde international in den vergangenen Monaten zu einem Symbol für die Unterstützung des russischen Angriffskrieges.