Wolfgang Niedecken „Wir waren auch irgendwie Punk“

Niedecken „Like A Rolling Stone“ von Bob Dylan. Hat mich komplett von den Socken gehauen: Sowas wie der Typ mit der Sonnenbrille will ich auch machen. Dann „Sympathy For The Devil“ von den Stones. Ich hatte mir den Text rausgeschrieben und ihn deshalb im Kopf. Und als ich in der Schule das Aufsatzthema bekam, welches Gedicht mich am meisten beeindruckt habe, schrieb ich diesen Text hin und interpretierte ihn. Das war der Anfang vom Ende meiner Schulkarriere. „Waterloo Sunset“ von den Kinks müsste auch dabei sein. Eine wunderschöne Beschreibung von jemandem, dem es eigentlich nicht gut geht, aber der Anblick der Leute beim Sonnenuntergang tröstet ihn. Wunderschöne Stimmung.