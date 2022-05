„Coupez!“ : Filmfestspiele in Cannes starten mit Zombiekomödie

Lyes Salem (l-r), Raïka Hazanavicius und Simone Hazanavicus einer Szene aus «Coupez!». Foto: dpa/Lisa Ritaine

Cannes Am Dienstag beginnt eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt. Im französischen Cannes stammt der Eröffnungsfilm in diesem Jahr von Michel Hazanavicius. „Coupez!“ ist eine Komödie, die in einer stillgelegten Fabrik spielt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort soll ein Low-Budget-Zombiefilm gedreht werden, der etwas aus dem Ruder gerät. Der Film von Hazanavicius („The Artist“) ist eine Adaption des japanischen Kultfilms „One Cut of the Dead“. Wegen des Krieges in der Ukraine trägt der Film einen anderen Titel als ursprünglich geplant. Nach Beschwerden aus der Ukraine erklärte sich Hazanavicius bereit, „Z (comme Z)“ umzubenennen in „Coupez!“.

Am Dienstag wird außerdem der amerikanische Oscar-Preisträger Forest Whitaker (60) erwartet. Er erhält dieses Jahr die Goldene Ehrenpalme. Whitaker präsentiert in Cannes den von ihm produzierten Film „For the Sake of Peace“. Er handelt von Menschen, die sich im Südsudan für Frieden einsetzen.

Cannes gilt als eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt, es dauert bis zum 28. Mai. Hauptpreis der seit 1946 stattfindenden Filmfestspiele ist die Goldene Palme.

(felt/dpa)