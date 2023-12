U18-Nationalspieler der Düsseldorfer DEG-Talente Boos und Lewandowski spielen an Weihnachten für Deutschland

Dass die beiden DEG-Talente, die in Düsseldorf für die U20-Mannschaft aufs Eis gehen, erneut berufen worden sind, ist keine große Überraschung. In der Top Division der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) stehen Boos und Lewandowski in den Statistiken ganz oben. Lenny Boos ist mit 25 Toren erfolgreichster Torjäger, hinzu kommen 15 Assists. David Lewandowski hat mit 30 Assists die meisten Tore vorgelegt und selbst zwölf Mal getroffen.