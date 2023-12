Mathematik-Olympiade 2023 Drei Schüler aus dem Kreis kommen in Landes-Runde

Hannah Malbrecht, die die fünfte Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Viersen-Dülken, gehört zu insgesamt drei Mathe-Olympioniken aus dem Kreis Viersen, die beim NRW- Finale im Januar in Aachen antreten. Begleiten werden sie Kiran Peters, Zehnklässler am Kempener Thomaneum und bereits 2022 Teilnehmer beim Landeswettbewerb, sowie Lukas Weber aus der zehnten Klasse des Lobbericher Werner-Jaeger-Gymnasiums; auch er hat sich bereits mehrfach für die Landesrunde qualifiziert.